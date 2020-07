La Gazzetta dello Sport – Napoli – Roma, probabili formazioni: torna Manolas! Cambi in attacco

Il Napoli nella serata di domani affronterà la Roma. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce di alcuni cambiamenti nella formazione azzurra, tra cui il rientro di Manolas: “Dopo l’infortunio nei primi giorni di maggio, il difensore greco sta bene e conta di rientrare presto al centro della difesa. Domani potrebbe sostituire Koulibaly, che dalla ripresa non ha mai riposato. Ma il discorso riguarda anche Nikola Maksimovic”. In porta dovrebbe esserci Meret, dopo l’infortunio di Ospina. In mediana Gattuso dovrebbe preferire Fabian, Zielinski e Demme. In attacco si va verso un cambio totale: Callejon, Milik e Lozano.