Si è concluso da poco il primo tempo del derby della mole tra Juventus e Torino, con i bianconeri in vantaggio sugli avversari per 2-1. La partita è stata sbloccata subito da Paulo Dybala al 3′ minuto. Poi dopo una mezz’ora di gestione da parte dei padroni di casa che hanno subito davvero poco è arrivato anche il raddoppio con Cuadrado in contropiede. Nel recupero arriva il calcio di rigore concesso al Toro per fallo di malo di De Ligt, penalty trasformato poi da Belotti.