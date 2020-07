In una lunga intervista al Corriere della Sera, Lorenzo Insigne ha toccato molti temi, tra i quali anche quello riguardante il suo agente, che come ricordiamo è, da poche settimane, Vincenzo Pisacane.

Poteva però non essere così, in quanto il capitano del Napoli rivela di aver ricevuto dei messaggi da Francesco Totti: “Quando dovevo cambiare agente Totti mi mandò un messaggio per prendere il posto di Raiola. Io gli dissi serenamente che avrei fatto altre scelte“.