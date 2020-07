Il Mattino – Situazione terzini, come sta operando il Napoli

La situazione terzini in casa Napoli è molto complessa, con giocatori come Ghoulam, Malcuit e Hysaj che non sembrano ancora avere chiaro il loro futuro.

Intanto, come scrive Il Mattino, i rinnovi di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo sono cosa fatta e andranno a comporre quella che probabilmente sarà la coppia titolare per l’anno prossimo.

Ciò su cui vorrà lavorare Cristiano Giuntoli è la presenza di giovani calciatori che possono dare al club già delle certezze e magari una futura plusvalenza.

I nomi sul suo taccuino sono quelli di: Junior Firpo, classe ’96 del Barcellona; Kostas Tsimikas, classe ’96 dell’Olympiakos; Marc Cucurella, classe ’98 del Getafe; Borna Barisic classe ’92 dei Rangers.