Gazzetta – Napoli, stanziati altri 1,2 milioni per la copertura del San Paolo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma alcune voci degli ultimi giorni che parlavano di uno stanziamento, da parte della Regione Campania, di fondi per la copertura dello Stadio San Paolo.



Infatti, il quotidiano scrive che altri 1,2 milioni sono stati stanziati da Vincenzo De Luca per il completamento di una parte dei lavori di ristrutturazione del San Paolo.

Dopo i 22 milioni spesi per dare un nuovo look all’impianto di Fuorigrotta per le Universiadi 2019, il San Paolo è pronto a cambiare ancora.