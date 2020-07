Fiorentina, Commisso: “De Rossi nuovo allenatore? Penso questo…”

Daniele De Rossi nuovo allenatore della Fiorentina? La risposta arriva direttamente dal presidente dei viola, Rocco Commisso, che attraverso i canali ufficiali del club svela: “Non ho avuto nessun tipo di contatto, mail o telefono o di persona, con nessuno e siccome tutti sanno che la decisione finale è sempre la mia è incredibile che continuino a uscire queste fake news su un nuovo allenatore o nuovi giocatori in arrivo alla Fiorentina. In questa parte della stagione, per noi così importante e delicata, ritengo che chi continua a parlare di mie scelte per sostituire una persona o un’altra faccia solo del male alla squadra e ai suoi tifosi”.