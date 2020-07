Eurorivali – Barcellona, ultima occasione per Setien

Il Barcellona non sta vivendo un periodo positivo, per colpa di alcuni risultati che stanno mettendo seriamente a rischio La Liga.

A rischio è anche, di conseguenza, la panchina di Quique Setien. Come riportato da AS, contro il Villareal l’allenatore ex Betis avrebbe un’ultima occasione per provare a rimanere in corsa per il titolo, con il Real Madrid distante quattro lunghezze.

In caso di non vittoria, ci sarebbe il rischio di un esonero immediato, che quindi farebbe saltare all’allenatore il ritorno di Champions League contro il Napoli.