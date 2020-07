CdS – Gattuso striglia gli azzurri: “Non ammetto cali di tensione”

La sconfitta con l’Atalanta ha lasciato segni sull’umore di Gattuso. Il problema più grande è stato l’atteggiamento degli azzurri, come racconta il Corriere dello Sport: “Gattuso ha strigliato a dovere i suoi sia negli spogliatoi a Bergamo, sia ieri. Non gli è passata subito, “Non ammetto cali di tensione” è il concetto espresso pubblicamente e poi in privato. Con parole più incisive. Già domani con la Roma questo messaggio dovrà essere recepito. Servono risposte immediate che facciano bene alla professionalità”.