Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Gennaro Gattuso non ha alcuna intenzione di staccare la spina in campionato dopo la sconfitta di Bergamo. Quest’oggi a Castel Volturno ha parlato con la squadra ribadendo la sua volontà di giocare al meglio le ultime gare di Serie A per preparare la sfida di Champions contro il Barcellona di inizio agosto. Contro la Roma il tecnico azzurro esigerà dunque una prestazione diversa rispetto alla partita contro l’Atalanta, soprattutto dal punto di vista mentale.