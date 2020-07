Calciomercato.it riporta dell’interesse del Napoli per il difensore di proprietà del Barcellona Jean-Clair Todibo.

Il francese, in prestito allo Schalke nell’ultima stagione, dovrebbe ritorno in Spagna in quanto i tedeschi non intendono pagare il riscatto di 25 milioni di euro, ed è qui che il club partenopeo entra in gioco.

L’operazione potrebbe intrigare Giuntoli, ma non è solo: anche Milan e Fenerbahçe sono alla porta e sono l’ostacolo più grande per il Napoli.