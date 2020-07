Durante la sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha parlato anche di Arkadiusz Milik. Queste le sue dichiarazioni:

“Come il Lille non vuole contropartite per Osimhen, così il Napoli ha intenzione di cedere il polacco incassando soltanto il prezzo fissato da ADL. La Juventus messo sul piatto diverse pedine di scambio, ma la società azzurra non vuole inserire nessun altro calciatore nell’affare. Le due trattative si somigliano”