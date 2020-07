Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del momento del Napoli dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Il Napoli ha perso ieri contro una super Atalanta, ma credo che si rialzerà; gli azzurri hanno un impegno importante nelle Coppe e si faranno trovare pronti. Al momento, però, chi ha più possibilità di far bene in Champions è l’Atalanta, perchè Napoli e Juventus devono superare i quarti”.

Poi, sul momento della Roma, ha precisato:

“Questa cosa non mi stupisce, perchè senza una società non c’è neppure una squadra. Solo non mi ha convinto Fonseca quando ha lasciato fuori Dzeko; secondo me questa è stata una scelta autolesionista”.