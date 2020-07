Il Napoli continua la ricerca all’esterno d’attacco per la prossima stagione. Gli azzurri non sono ancora certi di riuscire a trattenere Callejon, e lo scarso impiego di Lozano non fa presagire la permanenza all’ombra del Vesuvio. Cristiano , in attesa di una risposta da parte del Sadsuolo per Boga, continua a monitorare Cengiz Under. L’esterno turco della Roma è seguito dal Napoli cje sarebbe pronto ad investire su di lui.

L’offerta degli azzurri si aggira intorno ai 25/30 milioni di euro. Cifra che però non soddisfa la Roma. Infatti stando a quando riportato nella sua edizione odierna da Repubblica, i giallorossi non sarebbero pienamente soddisfatti dell’offerta del Napoli, e per ora si aspettano offerte più onerose.