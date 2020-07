Il Napoli pensa già alla prossima stagione. Come ha detto anche Gennaro Gattuso ieri nel post gara, bisogna concentrarsi sulle ultime gare e pensare al futuro. Il presidente De Laurentiis però non perde tempo e pensa già alla preparazione per la prossima stagione. Infatti è stratta attualità la sede del ritiro azzurro che con ogni probabilità sarà Castel di Sangro. Scelta la località abruzzese e non Dimaro Folgarida, alla quale il Napoli negli ultimo anni ci aveva abituato.

Una scelta atipica quella della società che per evitare spostamenti ha preferito i monti dell’Abruzzo a quelli del Trentino. Resta però da capire per quanto tempo lo sarà. Infatti il club partenopeo ha ancora un accordo posto in essere a Dimaro e la località in provincia dell’Aquila potrebbe diventare la località del futuro per il ritiro azzurro.