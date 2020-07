Mario Pasalic ha parlato oggi ai microfoni del sito ufficiale dei bergamaschi, in merito alla vittoria di ieri nei confronti del Napoli. Suo il gol che ha aperto le marcatura per i neroazzurri. Qui le sue parole (Qui per l’intervista):

“Il Napoli è partito davvero bene, credo però che noi abbiamo giocato meglio. E’ una vittoria molto importante che ci dà una spinta in avanti. Dobbiamo continuare così, e continuare a fare gol. Abbiamo segnato dopo pochi minuti e questo ha indirizzato la partita. Dalla ripresa si siamo prefissati di regalare più di una gioia ai nostri tifosi, è stato un periodo duro. Il gol non importa se lo faccio io o un altro, ma tutti dobbiamo metterci al servizio del gruppo. Ora lasciamo da parte i festeggiamenti e pensiamo al Cagliari; non dobbiamo mollare!”