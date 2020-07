Maximiliano Lovera, attaccante argentino dell’Olympiakos, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue parole: “Io al Napoli? Sarebbe un onore per me. La scorsa estate lessi questa notizia sui giornali e rimasi sorpreso perché io e i miei agenti non ne sapevamo nulla, non c’era nulla di concreto”.