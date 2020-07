Il Napoli, nonostante la sconfitta di ieri, guarda avanti e tira dritto: infatti, mai come quest’anno gli azzurri stanno programmando per il prossimo anno e sono già operativi sul mercato con il ds Giuntoli: oltre Osimhen, il Napoli sta cercando un esterno destro perché Callejon è destinato ad andar via e ad oggi, Cengiz Under sembra essere il profilo che piace di più in casa azzurra, anche più di Boga.

Ad oggi, i partenopei stanno cercando di capire quali siano i margini di trattativa per il turco e già negli scorsi giorni, Cristiano Giuntoli avrebbe sentito telefonicamente l’ad della Roma, Fienga. I giallorossi hanno bisogno di vendere per riassestare il bilancio del club e sono disposti ad ascoltare offerte di 30-40 milioni per Under.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, i giallorossi vorrebbero solo soldi cash, mentre il Napoli sta pensando di inserire qualche contropartita, come l’esterno Ounas o il portiere Ospina. Ad oggi, la Roma avrebbe declinato quest’offerta e ha ripetuto a Giuntoli che tratterà con gli azzurri solo davanti ad un’offerta soddisfacente.