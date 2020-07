Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato, ha parlato del futuro del portiere del Parma Luigi Sepe: “È giusto chs il direttore sportivo del Parma, Faggiano, sottolinei che per Sepe è stato fatto un importante investimento: perchè è la realtà. Ma il portiere è rimasto ancora troppo legato al Napoli e il Napoli non ha mai smesso di togliergli gli occhi di dosso, a maggior ragione dopo l’arrivo di Gattuso”.

Il giornalista Pedullà poi prosegue sul suo sito: “I motivi per riprotare Sepe a Napoli sarebbero abbastanza. Ma la prima cosa da fare è mettere in uscita uno tra Ospina e Meret. Per il secondo è stato fatto un investimento troppo importante, dunque a fare le valigie potrebbe essere proprio il colombiano”.