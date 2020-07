Il Napoli non la spunta a bergamo contro l’Atalanta. Gli azzurri perdono 2-0 una partita gestita ben nel primo tempo, poi il lento declino a partire dai primi minuti del secondo tempo. Prima il gol di Pasalic poi il gol di Gosens lasciati troppo soli dalla linea difensiva azzurra. Gattuso azzecca i cambi ma non basta; termina 2-0 il primo posticipo della 29esima giornata.

Ospina: Uscito per infortunio a metà primo tempo per infortunio, si è reso protagonista con due parate importanti sul Papu Gomez. 6,5

Di Lorenzo: Gestisce bene il pallone, ma non riesce a creare azioni pericolose. 6

Maksimovic: Come Koulibaly penalizzato dalle marcature sui gol subiti, bene in fase offensiva. 5,5

Koulibaly: Davvero male nella fase difensiva e nelle marcature sui gol subiti. 5

Mario Rui: Tocca molti palloni ma non riesce a sfruttare gli spazzi per i compagni. 6

Fabian Ruiz: Molto male nell’azione che porta al primo gol subito, male nella gestione del pallone. 5

Zielinski: Conciso ma poco reattivo, il polacco paga la stanchezza; bene dalla metà campo in su. 6

Demme: Come tutto il centrocampo ha giocato davvero poco e non è stato perfetto nell’impostare. 6-

Politano: Davvero male negli inserimenti in area, troppo prevedibile nelle giocate. 5,5

Mertens: Prestazione al di sotto della media. Davvero poche opportunità nel primo tempo, ne secodno fa spazio a Milik. 6-

Insigne: Manca smalto e lucidità nelle giocate sotto porta; poco preciso quando viene chiamato in causa. 5,5

Gattuso: Partita gestita bene da Gattuso che ha azzeccato le sostituzioni ma ha sbagliato a non caricare a sufficienza la squadra nel secondo tempo. 6

Subentrati:

Meret: Bene nel primo tempo, paga le ingenuità dei compagni nel secondo. 6-

Lozano: Subentra bene ad Insigne e crea occasioni, ma non basta per salvare in Napoli. 6+

Milik: Così come Lozano suberntra e si rende propositivo, ma non riesce a mettere in difficoltà Gollini. 6

Lobotka: Lo slovacco subentra bene a Demme e si rende pericoloso palla al piede. 6

Callejon: Bravo come sempre il Caballero triste, limitato però da una squadra troppo sotto tono. 6