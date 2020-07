Victor Osimhen ha detto sì al Napoli, al calciatore sono bastati tre giorni all’ombra del Vesuvio per accettare la proposta del club partenopeo. Dopo aver trovato l’accordo con il nigeriano, adesso bisogna trattare con il Lille, che chiede almeno 50 milioni di euro. Il classe 1998 prenderà il posto di Arkadiusz Milik nelle gerarchie di Gennaro Gattuso, dato che il polacco non ha nessuna intenzione di prolungare il proprio contratto. Sulle tracce del numero 99 ci sono il Tottenham, l’Atletico Madrid e soprattutto la Juventus. La società bianconera sta corteggiando l’ex Ajax già da qualche mese, ma De Laurentiis spara alto. Per arrivare all’attaccante, Paratici avrebbe pensato di inserire Federico Bernardeschi nella trattativa, ma il patron azzurro non accetta scambi. Lo riferisce la redazione di Tuttomercatoweb.