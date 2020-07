Il direttore di Tv Luna Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle ultime trattative di mercato degli azzurri: “Osimhen credo proprio che alla fine verrà, faccio fatica a pensare che possa saltare tutto. Post Callejon? Il Sassuolo fa resistenza per Boga e il Napoli non intende restare a bocca asciutta, perciò Giuntoli si è mosso seriamente per Under. In ogni caso l’uno non esclude l’altro”.