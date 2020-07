Cengiz Under è a un passo dal diventare un giocatore del Napoli. Con il giocatore l’ accordo è stato trovato: tre milioni di euro a stagione, bonus compresi, per quattro anni.

Manca però l’ intesa con la Roma che non vorrebbe scendere da una valutazione di trenta milioni. Cifra considerata troppo alta dal club partenopeo, intenzionato ad arrivare a 25 milioni bonus compresi. L’ attaccante turco non è stato considerato troppo da Fonseca nelle prime due gare di questa ripresa di campionato. Probabile che il ragazzo sia distratto da una trattativa che, dopo tre stagioni nella capitale, dovrebbe portarlo a Napoli per sostituire Callejon.

Fonte: Repubblica