Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel consueto speciale su SkySport:

“Altro nome caldo per il Napoli è quello di Dominik Szoboszlai del Salisburgo: gli azzurri vogliono prenderlo in vista della cessione di Allan nel mercato estivo. Sono seriamente interessati, tant’è vero che è in programma in settimana un incontro in Italia con gli agenti per cercare di trovare un accordo. Da battere la concorrenza del Milan, anche se gli agente ed il giocatore preferiscono il progetto azzurro. Ha una clausola da 25 mln”