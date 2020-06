Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel consueto speciale su SkySport, ha parlato cosi della trattativa Napoli-Osimhen:

“Osimhen è la prima scelta del Napoli per sostituire Milik. Giovane attaccante che piace moltissimo alla dirigenza azzurra. Domani sarà a Capri, possibile in contro con ADL sull’isola, per definire l’accordo. Per quanto riguarda il Lille il prezzo si aggira sui 60 mln, con il Napoli che vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Ounas.”