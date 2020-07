Si sono conclusi i primi tempi delle partite di Serie A delle 21.45. Il Milan è, incredibilmente, sotto 2-0 a Ferrara contro la Spal grazie alle reti di Valoti e un super goal di Floccari. Spal, però, in 10 con l’espulsione di D’Alessandro. L’altra gara che interessa la posizione in classifica del Napoli, Verona-Parma, è ferma sull’1-1 con le reti di Kulusevski per i ducali e Di Carmine dal dischetto per gli scaligeri.