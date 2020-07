Tuttosport: “La Juve vuole Milik, ma c’è un osso duro da battere”

Milik, la Juve non molla. L’arrivo ieri a Napoli di Osimhen ha di fatto confermato l’idea della società di vendere l’attaccante polacco. Il rinnovo stenta ad arrivare ed è per questo che il club partenopeo non vorrà correre rischi, cedendo la propria punta.

Il numero 99 azzurro, secondo quanto riportato da Tuttosport, interessa e non poco alla Juventus, ma la concorrenza dell’Atletico Madrid si fa sempre più forte. Simeone infatti non molla la presa su Milik, innescando dunque un vero e proprio duello con i bianconeri.

Fonte: Tuttosport