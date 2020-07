Il noto giornalista Carmine Martino ha parlato così di Atalanta–Napoli microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Domani il centrocampo del Napoli sarà composto da Zielinski, Demme e Fabian Ruiz, tre giocatori fisici e molto creativi. L’Atalanta dovrà stare molto attenta, giocando come nelle ultime partite non avrà vita facile, perchè il Napoli sa chiudersi bene in difesa e pungere in contropiede. Gli azzurri hanno bisogno di vincere tante altre partite perchè questa classifica è bugiarda”