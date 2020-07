Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli si sta muovendo bene sul mercato, sta puntando su ottimi giovani di prospettiva. Questa stagione, al di là di come vada a finire, sarà un rimpianto perchè gli azzurri potevano essere ancora una volta l’anti-Juve, con i bianconeri che non hanno eccelso assolutamente a mio avviso. Le colpe però non vanno attribuite soltanto ad Ancelotti, ma anche al d.s. Un calciatore va acquistato senza che si rechi di persona in una città per capire com’è.

“Per arrivare in Champions potrebbe non bastare una vittoria domani, l’Atalanta gioca forse il miglior calcio in Italia. Lozano? Secondo me merita una riconferma”