L’ assemblea della Lega Serie A all’ unanimità ha dato mandato al presidente Dal Pino di proseguire il dialogo con i fondi che hanno manifestato il loro interesse a costituire una media company dove confluirebbero i diritti tv a partire dal 2021. In questo caso nascerà anche un canale tv della Lega. Sarà dunque il numero uno di via Rosellini a trattare con Cvc, Bain Capital e Advent International: l’ obiettivo è quello di avere tra tre settimane, al massimo entro la fine di luglio, proposte dettagliate e soprattutto vincolanti. In ballo ci sono miliardi di euro e soprattutto una nuova governance della Lega. Se non sia mo di fronte a un cambiamento epocale, poco ci manca.

VIA LIBERA ALLA NEWCO. L’ assemblea di ieri, durata tre ore e mezzo, non doveva decidere sulle singole proposte, anche perché tutte necessitano di approfondimenti, ma sull’ orientamento da tenere ovvero sull’ eventualità di aprire all’ ingresso di un fondo in Lega oppure di andare avanti con l’ attuale struttura organizzativa. La discussione è stata serrata e in molti hanno espresso la loro idea. Alla fine i più accesi sostenitori della newco sono stati Agnelli, Scaroni e Cairo, abili a convincere tutti gli altri (tra i quali De Laurentiis) della bontà dell’ operazione. O quanto meno della necessità di un approfondimento per prendere una decisione ben ponderata.

Fonte: Corriere dello Sport