Secondo pareggio consecutivo, terzo nell’arco delle ultime 4 gare giocate: il Barcellona arranca e la possibilità di abdicare e concedere lo scettro della Liga al Real Madrid diventa ogni giorno più concreta.

I blaugrana a seguito del 2-2 registrato ieri al Camp Nou contro l’Atletico, rischiano di sprofondare a meno 4 dagli eterni rivali blancos a sole 5 giornate dal termine del massimo torneo spagnolo, una situazione ai limiti dell’irrecuperabile.

Ciò che però preoccupa maggiormente in Catalogna è la rottura che pare ormai insanabile tra la squadra e il proprio tecnico, Quique Setien, a fare scalpore in ultimo, l’ingresso di Griezmann nei minuti di recupero, nonostante la disperata necessità di vincere.

Una scelta illogica, a cui sono seguite le dichiarazioni dell’allenatore che non ha pensato minimamente di gettare acqua sul fuoco in press conference:

“Griezmann umiliato? Non sono d’accordo, comprendo che possa averla presa male, ma, le mie scelte sono sempre ponderate.

Gli parlerò, ma di certo non chiederò scusa al giocatore”.



Insomma, non i migliori auspici per concludere questa strana stagione e presentarsi nelle condizioni ottimali agli impegni Champions di agosto, con l’ombra ingombrante di Xavi ad alimentare ulteriormente le pressioni in panchina.