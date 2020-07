I precedenti di Atalanta-Napoli: l’ultima volta fu successo azzurro

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Ssc Napoli ha riportato i precedenti fra i due club.

Nell’ultimo incontro al Bergamo vinsero gli azzurri con Milik decisivo.

Ecco la nota del club:

Sarà il confronto numero 97 tra Atalanta e Napoli in Serie A. E’ la 49esima sfida a Bergamo in campionato.



Questo il bilancio dei 48 precedenti esterni: 20 vittorie Atalanta, 18 pareggi, 10 successi del Napoli.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro l’Atalanta in Serie A:

3 dicembre 2018 – Atalanta v Napoli 1-2



Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro l’Atalanta in Serie A:

29 ottobre 2014 – Atalanta v Napoli 1-1



Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro l’Atalanta in Serie A:

2 ottobre 2016 – Atalanta v Napoli 1-0