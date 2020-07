Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe pensando a Cengiz Under come rinforzo in attacco.

Il giovane esterno d’attacco turco sarebbe entusiasta di giocare con il Napoli, ma per ora la Roma chiede ben 30 milioni: il Napoli, per questo motivo, sta pensando ad uno scambio per provare ad arrivare al calciatore.

La trattativa Manolas – Diawara andò a buon fine, in questo caso sarà determinante la decisione del club giallorosso.