L’ex terzino del Napoli, Gyorgy Garics, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei possibili acquisti di Szoboszlai e Osimhen:

“Szoboszlai è molto forte, spero vada al Napoli. Ha ampi margini di miglioramento, l’unica cosa che mi preoccupa è l’ambientamento in Italia dei calciatori che vengono dall’Est Europa. Per Osimhen, invece, il Napoli ha tutte le carte in regola per convincerlo a trasferirsi in azzurro“.