Fusi a Radio Kiss Kiss: “Demme fondamentale per questo Napoli”

Luca Fusi, ex calciatore di Napoli e Juventus, è stato ospite di Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal.

Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Cosa manca per lo scudetto al Napoli? Negli ultimi anni è mancata solamente un po’ di fortuna, ad oggi, visto il rinforzamento delle avversarie, forse sarà necessario un intervento decisivo sul mercato.

Demme come me? Mi dispiace per lui che sia avvenuto questo paragone, a mio giudizio è più forte di me: sta facendo cose importanti, ha donato un equilibrio che è risultato fondamentale e decisivo”.