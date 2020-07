Effetto COVID-19: Adebayor lascia l’Olimpia

L’effetto Covid-19 continua a condizionare il mondo del calcio.

L’Olimpia ha ufficialmente rescisso il contratto che legava l’attaccante Emmanuel Adebayor alla società paraguaiana:

“La situazione sanitaria dovuta al virus Covid-19 comporta rischi per la salute del giocatore per il suo ritorno nel nostro Paese. Necessiterebbe di viaggiare con numerosi aerei e poi dovrebbe seguire la quarantena. Gli elevati costi logistici e la situazione economica in cui si trova il Paese ci obbligano a prendere la migliore decisione per garantire la stabilità economica”.