Barcellona, solo 5′ per Griezmann contro l’Atletico. Setien: “Non devo chiedergli scusa”

Solo cinque minuti concessi ad Antoine Griezmann nella super sfida tra Barcellona ed Atletico Madrid, finita 2-2. Quique Setien, allenatore dei catalani, si è difeso in conferenza stampa: “Capisco che possa averla presa male. Umiliante per lui? Non sono d’accordo. Gli parlerò ma non gli devo delle scuse. Dovevo decidere e certe scelte sono state ponderate. Non l’ho inserito prima perché i giocatori che erano in campo, Puig, Messi e Suarez, stavano facendo bene”.