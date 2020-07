Jeronimo Soares, agente del brasiliano accostato al Napoli Otavio Monteiro, ha rilasciato la seguente intervista ai microfoni di Radio Musica Television:

“Per adesso è solo una voce, non ci sono mai stati contatti reali. Otavio è un giocatore che piace in vari campionati per la sua duttilità e potrebbe intraprendere una nuova avventura. A lui piace molto giocare a centrocampo e creare gioco, ma sa illuminare anche quando parte da una posizione defilata. In una squadra come quella di Gattuso potrebbe fare molto bene perchè gioca palla a terra e molto spesso in contropiede”.

Sul rinnovo con il Porto “La trattativa per prolungare il suo contratto (in scadenza 2021) con il Porto non è andata bene. Di conseguenza, da gennaio potrebbe accordarsi con qualsiasi altro club. Tra l’altro il costo del cartellino subirà delle variazioni rispetto agli anni scorsi”