Tuttosport – Il Napoli non perde di vista Milot Rashica

Tanti sono i nomi che girano attorno al Napoli, uno di questi è quello di Milot Rashica, esterno del Werder Brema che piace non solo agli azzurri.

Secondo Tuttosport, il Napoli resta alla porta dopo che il Lipsia non è riuscito a chiudere l’affare per regalarsi il classe ’96. Da tenere d’occhio anche la situazione del Werder Brema, che deve giocarsi lo spareggio per restare in Bundesliga. Se dovessero vincere, la valutazione del giocatore potrebbe salire. Se invece ci sarà la retrocessione del club, il costo del cartellino potrebbe scendere vertiginosamente.