Gianni Di Marzio, noto opinionista ed ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb degli argomenti del giorno in casa partenopea, partendo da Osimhen. Di Marzio, nel corso dell’intervista, ha elogiato il giovane attaccante ma ha anche criticato il suo agente. Queste le sue parole:

“Credo che l’agente abbia detto delle cretinate: Napoli è la città di tutti, accoglie e fa sentire tutti benvenuti, non vedo perché debba sottolineare il problema razzismo. Conosco Osimhen: è un ottimo prospetto, ma a me ricorda più Asprilla che Drogba”.

Poi Di Marzio è tornato a parlare di un attaccante italiano che potrebbe interessare agli azzurri: Belotti.

“Belotti potrebbe giocare benissimo nel 4-3-3 di Gattuso, ma deve venire per fare il titolare, non la riserva di Mertens. Però io credo che resterà al Torino, come credo che il giovane brasiliano Everton sarà solo una suggestione”.