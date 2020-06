Il giornalista ed esperto di mercato per la Rai, Paolo Paganini si è soffermato sulla questione mercato del Napoli con un messaggio su Twitter:

“Intanto come mi era stato anticipato a Montecarlo, il Napoli sta stringendo per Osimhen ma anche per Magalhaes del Lille. In uscita Allan lo vuole Ancelotti ma anche Sarri per il centrocampo della Juventus”.