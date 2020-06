Osimhen a Napoli per firmare? Dalla Francia arriva una curiosa indiscrezione

Perché proprio oggi Victor Osimhen è in Italia? Possibile firma rapida? RMC Sport, nel parlare di Victor Osimhen, obiettivo di mercato del Napoli, ha avanzato una curiosa ipotesi: oggi scade il termine per far rientrare un’operazione nel bilancio del 2019 e potrebbe essere l’indizio giusto sull’improvviso blitz a Napoli del giocatore. Si tratta di un’indiscrezione dalla Francia che, al momento, resta solo tale. In Italia, invece, si pensa che il motivo della visita sia legato perché il giocatore voleva conoscere la città, il centro sportivo e confrontarsi col Napoli.