Napoli, tanto lavoro aerobico in vista dell’Atalanta: il report da Castel Volturno

Il Napoli si prepara per lo scontro diretto contro l’Atalanta, previsto giovedì ore 19:30. Gattuso non ha intenzione di mollare la presa nonostante i 12 punti di distacco dai bergamaschi e mantiene alta la tensione anche durante l’allenamento. La società Calcio Napoli sul proprio sito ufficiale comunica il report da Castel Volturno:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma giovedì 2 luglio a Bergamo per la 29esima giornata di Serie A (ore 19.30). La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto in avvio allenamento a secco. Successivamente seduta aerobica e lavoro tattico.

Chiusura con partitina a campo ridotto.