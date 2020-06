Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riferito alcune novità ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista si è soffermato su Under, obiettivo del Napoli: “Il Napoli può prendere Under quando vuole. In attesa di novità, ha bloccato Under ma attende notizie per Ferran Torres, Bernardeschi e Ilicic”.