Giornata fitta di impegni quella di Victor Osimhen, attaccante del Lille, ormai primo indiziato a vestire la maglia azzurra, infatti è da poco uscito dal suo albergo per andare a cena con il mister Gattuso.

Ma non finisce qui, infatti come riferisce la redazione di Kiss Kiss Napoli, il patron Aurelio De Laurentiis è a Capri: è possibile che l’attaccante nigeriano, nelle prossime ore possa incontrare il numero un del Napoli per avere un contatto con il patron azzurro