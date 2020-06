C’è fermento sull’asse Napoli-Roma, non solo perché domenica ci sarà il big match ma anche perché gli azzurri stanno seguendo alcuni giocatori come riporta il Mattino: “Non è un mistero che piace Veretout, già vicino nella scorsa sessione di mercato agli azzurri. Tutto dipende da Allan, che stavolta andrà via. Non rientra nei piani di Gattuso. In lista per il centrocampo Kessié del Milan”.