Dino Zoff, portiere campione del Mondo nel 1982 ed ex del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei portieri più promettenti che il campionato ha da offrire: Zoff ha spaziato su vari profili, partendo da Buffon per arrivare a Donnarumma, fino a commentare il profilo di un altro talento come Alex Meret. Queste le sue parole:

“Tra i prospetti migliori del nostro campionato c’è sicuramente Gollini, che è fortissimo nelle uscite: un alto bravo tra i pali è Alex Meret, molto reattivo e capace di compiere grandi parate su tiri molto forti e veloci“.

Poi, sul dualismo Meret-Ospina, si è espresso in maniera netta:

“Non capisco questa rotazione automatica dei portieri, ma è condivisibile: gli azzurri hanno due portieri forti e complementari come Meret ed Ospina ed è giusto che giochino entrambi. Mi auguro solo che prima o poi si capisca chi è il portiere titolare e chi il dodicesimo”.