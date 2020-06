Nella giornata di Victor Osimhen, non passa in secondo piano l’altro colpo che sta preparando il Napoli, ovvero Cengiz Under. L’esterno turco è finito in fondo alle gerarchie di Fonseca (contro il Milan nemmeno 1 minuto in campo nonostante lo svantaggio) e con ogni probabilità lascerà la Capitale alla chiusura del campionato. La Gazzetta dello Sport afferma che il club giallorosso si ritrova in una situazione difficile con il bilancio: c’è la necessità di vendere per fare cassa, e i primi indiziati a partire sono appunto Under e Kluviert, giocatore che ricopre la fascia opposta in campo. La Roma vorrebbe ricavare almeno 60 milioni dalla cessione delle due ali, che hanno più o meno lo stesso valore di mercato. Dunque, per arrivare all’ex Istanbul Başakşehir, serviranno almeno 30 milioni di euro.