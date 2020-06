Il Napoli forse dovrà arrendersi ma non per colpa di Gattuso, anzi, l’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport scrive: “A fine stagione s’imprecherà contro l’inizio di stagione, il periodo peggiore dell’era De Laurentis. Tre mesi che hanno decimato le ambizioni del club. Un incubo per il Napoli che è stato svegliato da Gattuso. La prima fase di stagione è stato un fallimento marchiato Ancelotti”.