Gattuso, pronti quattro ritorni in campo contro l’Atalanta: le ultime di formazione

Affrontare l’Atalanta per il Napoli non sarà semplice. Gattuso oltre alla giusta strategia, dovrà tenere conto delle energie spese di chi ha giocato fino ad adesso. La gara è troppo importante per gli azzurri, e saranno previsti almeno quattro cambi rispetto alla Spal: torneranno Ospina, Di Lorenzo, Zielinski e Politano. Se dovesse recuperare pienamente, potrebbe tornare dal primo minuto anche Allan. Per il brasiliano saranno decisivi i prossimi giorni e soprattutto dipenderà molto dal confronto di Gattuso col dottor Canonico. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.