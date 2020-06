Fabian Ruiz, l’uomo che danza sul pallone

Fabian Ruiz, l’ imperatore del centrocampo, è stato uno tra i migliori nella partita contro la Spal. Completamente rinato il centrocampista spagnolo, infatti il regista sembra molto più in fiducia. Una dimostrazione sono anche i 2 assist con la Spal. La promessa spagnola è fantastica, danza sul pallone come se sentisse una melodia ed ha il controllo del centrocampo. Sembra che abbia quattro occhi per vedere anche alle sue spalle ed ai lati. Con Ancelotti era uno dei giocatori che aveva perso più fiducia dalla tifoseria, infatti in molti chiedevano la cessione del regista perché troppo lento è troppi passaggi imprecisi. Ci è voluto Gattuso per rimettere in funzione la macchina da combattimento, senza di lui molto probabilmente la partita sarebbe finita in maniera diversa. Sul primo gol giocata spaziale, vedendo ed intuendo la giocata di “Ciro”. Invece nel secondo assist, mette un cross perfetto, teso e non vicino al portiere e Younes deve solo insaccare. Il centrocampista è sempre più in fiducia, le corteggiatrici sono sempre di più. Soprattutto in Spagna dove Barcellona e Real Madrid farebbero follie per prenderlo ma ADL ha intenzione di avere una somma superiore ai 100 milioni. Finalmente il centrocampo ha un condottiero, ma anche un ballerino che danza sul pallone con sottofondo la melodia più bella del mondo